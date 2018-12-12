Украинская диаспора написала в НАТО недовольное письмо: где корабли на Азове?

12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Международному сообществу следует усилить дипломатическое и экономическое давление на Россию ради прекращения войны в Украине, а не ограничиваться лишь осуждением. Отсутствие ответа на “агрессию России” может стать залогом ее продолжения.

Об этом пишет новоизбранный президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Письмо адресовано руководителям государств НАТО и Генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.

“В интересах глобального мира и безопасности международному сообществу следует немедленно и решительно действовать в поддержку территориальной целостности Украины и основополагающих прав ее народа, который подвергается нападению иностранного агрессора”, – написал он.

Грод также дал членам международного сообщества ряд рекомендаций.

“ВКУ дает главам государств и правительств следующие дипломатические рекомендации: требовать от России немедленного освобождение 24 украинских моряков, лишенных свободы в нарушение международного права, и возвращения трех захваченных украинских судов”, – говорится в письме.

Кроме того, Грод призывает мир требовать от РФ соблюдения международных конвенций и соглашений, участником которых она является, в частности конвенции ООН по морскому праву.

Глава украинской диаспоры также советует наложить санкции на российские государственные финансовые учреждения, запретить российским судам заходить в порты США, ЕС и Канады. Кроме того, стоит отменить трубопровод “Северный поток 2”, а также закрыть России доступ к международной платежной системе SWIFT.

“От имени 20-миллионной украинской диаспоры ВКУ отмечает быстрое международное осуждение недавнего неспровоцированного и преднамеренного нападения РФ в нейтральных водах, что произошло в нарушение международного права и соглашений, участником которых является РФ. Действия, однако, практически отсутствовали”, – сетует Грод.

Ранее Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО “готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность”.

В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.