Украинская диаспора и релоканты пытаются сорвать голосование россиян в США

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Ситуация с безопасностью российских дипломатических учреждений в Соединенных Штатах заметно ухудшилась.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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«Ситуация в сфере безопасности нашего посольства и консульств заметно ухудшилась. Это не может не вызывать у нас серьезной обеспокоенности. Регулярно сталкиваемся с манифестациями и провокационными акциями сторонников киевского режима возле наших загранучреждений. Имеют место и откровенно хулиганские выходки представителей украинской диаспоры, а также «сочувствующих» из числа американских граждан и так называемых релокантов», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

Он добавил, что посольство направило в Госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений.

«Рассчитываем, что на время проведения выборов будет установлен запрет на пикеты в непосредственной близости к российским загранучреждениям. Исходим из того, что американские власти не только на словах, но и на деле продемонстрируют приверженность принципам демократии и предпримут все необходимые меры для обеспечения проживающим в Соединенных Штатах россиянам права проголосовать на выборах президента России», – резюмировал Антонов.