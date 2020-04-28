Украинская диаспора издалека требует продолжения войны

28.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Украина ни в коем случае не должна допустить прекращения войны в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил проживающий в Португалии глава союза украинцев Павел Садоха, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проживая за границей, мы постоянно принимаем живое участие и постоянный интерес к событиям, происходящим на Украине. В первую очередь могу сказать, что украинская общественность в своём большинстве, ещё со времён майдана она это доказала, что она против российской агрессии, всеми возможными способами будет против неё бороться, в первую очередь – информационно. Это были и сборы волонтёрской помощи, и разного рода акции, которые просили португальское правительство, обращались к политикам, чтобы ввели санкции для того, чтобы помочь Украине.

Мы не принимаем любого курса на смену этой политики. То есть любые попытки заявить, что завершим войну при любых обстоятельствах, для нас абсолютно неприемлемы. И уже с первых таких шагов новой власти, которой рулит Зеленский и его команда, мы предупреждали и проводили акции, что в случае, если будет продолжена такая политика, мы будем говорить об этом миру», – пообещал Садоха.

Потому что мы не можем – мы, украинцы, не можем говорить шесть лет, что на Украине идёт война и потом в один год сказать, что мы ошиблись, что войны нет. Поэтом это наше заявление, которое о мы отправили министру иностранных дел Португалии и которую отправили в 26 посольств стран ЕС.

Это уже переполнение чаши нашего терпения, с которым мы наблюдаем, что делает власть в политике относительно российской агрессии. Мы будем и дальше это делать, это заявление – наша позиция украинской общественности, потому что оно не просто пошло от нашего общества, мы её обговорили в соцсетях со всеми активными украинцами Португалии», – добавил представитель диаспоры.