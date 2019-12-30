30.12.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Мнение, Политика, Украина
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Украинская диаспора недовольна ценой обмена с ЛДНР

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) приветствует возвращение 76 удерживаемых украинцев к их семьям после обмена, но обеспокоен относительно цены обмена и его последствий, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении ВКУ.

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“Хотя ВКУ приветствует возвращение 76 украинских политических и военных заключенных к их семьям, мировое украинское сообщество разделяет глубокую обеспокоенность украинского гражданского общества о настоящей цене такого обмена и будущих последствиях”, – указано в заявлении.

Отмечается, что эти беспокойства диаспоры касаются обмена Украиной бывших сотрудников “Беркута”.

Также сообщается, что ВКУ раз призывает международное сообщество “объявить Россию государством-агрессором и поддерживать давление и санкции, чтобы предотвратить дальнейший захват заложников и обеспечить эффективное выполнение резолюций саммита “нормандского формата”.

“Всемирный конгресс украинцев и мировая украинская общественность стояли бок о бок с народом Украины в 2014 году во время Революции достоинства и продолжают поддерживать Украину и ее народ в храброй защите своих домов и семей от российской военной агрессии. Мы должны напомнить миру, что храбрые украинцы и украинки ежедневно продолжают гибнуть и получать ранения от сил, контролируемых Россией. Мы призываем международное сообщество поддержать Украину перед лицом российской гибридной агрессии, во всех ее видах и формах. Выполнение резолюций “нормандской встречи” необходимо для достижения мира в Украине, но оно должно происходить справедливым путем и не любой ценой”, – заявил президент ВКУ Павел Грод.

Ранее Владимир Зеленский, оправдываясь перед “партий войны” заявил, что если бы у него было 100 “беркутовцев”, он бы без колебаний обменял их на одного украинского разведчика.

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