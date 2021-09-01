Украинская диаспора объявила войну украинской действительности

Украинская диаспора объявила войну украинской действительностиНовости Украины
Обнищание украинцев и стремительное падение экономики Украины – это якобы нарративы российской пропаганды.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил гражданин Канады, президент совета директоров Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нашими наблюдателями были выявлены и нашими аналитиками обобщены следующие информационные нарративы, которые формирует российская пропагандистская, мощная, хорошо финансируемая машина. Представляю эти нарративы:
Украинцы и русские – один народ;
Украинская власть является нелегитимной и находится под внешним управлением США;
На Востоке Украины происходит внутренний украинский конфликт;
Киев планирует военное наступление на Донецк;
Украина не выполняет Минские соглашения и нарушает режим прекращения огня;
Украина зависит от России и ей нужна добрая воля России для продолжения своего существования;
Крым присоединился к России вследствие демократического референдума, а «революция достоинства» является государственным переворотом;
Украина является дитём Советского Союза и создана благодаря СССР;
Падение украинской экономики и обнищание населения;
Проведение тестирования вакцин против COVID-19 на украинских военных правительством США привели к смертельным последствиям;
Запрет русского языка в Днепропетровской области;
Киевская Русь исторически была именно русской;
Украиной создан водный геноцид Крыма;
И результаты опросов свидетельствуют о том, что большинство украинцев против украинской армии и войны Зеленского на Донбассе», – перечислил канадский гражданин.
«Наша миссия будет противодействовать таким фальшивым нарративам», – пообещал Чолий.
Спасибо!
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