Украинская диаспора объявила войну украинской действительности

01.09.2021 10:07 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Обнищание украинцев и стремительное падение экономики Украины – это якобы нарративы российской пропаганды.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил гражданин Канады, президент совета директоров Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашими наблюдателями были выявлены и нашими аналитиками обобщены следующие информационные нарративы, которые формирует российская пропагандистская, мощная, хорошо финансируемая машина. Представляю эти нарративы:

Украинцы и русские – один народ;

Украинская власть является нелегитимной и находится под внешним управлением США;

На Востоке Украины происходит внутренний украинский конфликт;

Киев планирует военное наступление на Донецк;

Украина не выполняет Минские соглашения и нарушает режим прекращения огня;

Украина зависит от России и ей нужна добрая воля России для продолжения своего существования;

Крым присоединился к России вследствие демократического референдума, а «революция достоинства» является государственным переворотом;

Украина является дитём Советского Союза и создана благодаря СССР;

Падение украинской экономики и обнищание населения;

Проведение тестирования вакцин против COVID-19 на украинских военных правительством США привели к смертельным последствиям;

Запрет русского языка в Днепропетровской области;

Киевская Русь исторически была именно русской;

Украиной создан водный геноцид Крыма;

И результаты опросов свидетельствуют о том, что большинство украинцев против украинской армии и войны Зеленского на Донбассе», – перечислил канадский гражданин.

«Наша миссия будет противодействовать таким фальшивым нарративам», – пообещал Чолий.