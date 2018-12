Украинская диаспора в Лондоне вышла под флагами гитлеровских коллаборационистов

03.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Пока на Украине введено военное положение, активисты украинской диаспоры в Лондоне будут устраивать антироссийские демонстрации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник заместителя главы администрации президента Украины Алёна Вербицкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская диаспора вместе со своими соратниками в Лондоне проводит 30-дневную акцию-протест в ответ на «агрессивные действия России в Азовском море». Сама акция проходит возле офиса премьер-министра Великобритании.

Отметим, что одно из основных требований митингующих – освободить украинских моряков.

«До окончания военного положения на Украине, в Лондоне будет продолжаться акция протеста», – сообщила Вербицкая.

«Когда упадёт последний украинский солдат, Путин придёт за вами», – именно с такими словами к европейскому обществу и к властям Великобритании обратились организаторы акции-протеста.

Кроме того, демонстрация проходит и под стенами российского посольства в Лондоне. Националисты скандировали «Crimea is Ukraine!» (Крым – это Украина), «Russia get off Ukraine» (Россия – прочь с Украины), «UK support Ukraine» (Великобритания поддерживает Украину), «Putin – Hitler» (Путин – Гитлер) и «Putin is the criminal» (Путин – бандит).

Как рассказал представитель Всемирного движения патриотов Украины, протестующие также требуют от правительства Англии усиления санкций против России и военной помощи, особенно на Чёрном море.

«Сегодня украинская диаспора Лондона собралась здесь, под российским посольством, чтобы выразить протест против обострения ситуации на фронте и захвата наших моряков на Чёрном море. Сегодня акция также проходила под британским парламентом, нас видела Тереза Мэй, которая выезжала с заседания парламента. Мы требуем от британского правительства ужесточить санкции против России и предоставить Украине военную помощь, особенно на море», – заявил он.