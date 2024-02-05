Украинская диаспора во Франции устроила лютую дедовщину беженцам-соотечественникам

Анатолий Лапин.  
05.02.2024 16:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Миграция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Франция


Представители украинской диаспоры во Франции, перебравшиеся в эту страну давно, недолюбливают своих соотечественников, эмигрировавших после начала СВО.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявила его коллега Екатерина Золотарева, переехавшая во Францию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители украинской диаспоры во Франции, перебравшиеся в эту страну давно, недолюбливают своих соотечественников, эмигрировавших...

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По словам Золотаревой, «старые» эмигранты считают, что нынешним беженцам слишком легко все дается.

«Диаспорские – это вообще отдельная каста людей, особенно те диаспорские, которые живут очень долго тут, более 20-ти лет. Все, кто приехал после войны, они их не считают вообще за что-то. Такая диаспорская дедовщина. Они рассказывают о том, что «это мы тут, а вы тут что?». «Мы приехали, через такие сложности пробивались, нам приходилось проходить через такие положения, обстоятельства были вообще, мы платили какие-то деньги, а вы приехали на все готовое». То есть, зависть чистая.

И такое: «Почему не на украинском?» и так далее в основном пишут люди, которые в Украине лет 20 уже не были. Именно они – самые ярые, рьяные борцы за мову чистенькую, только в вышиванках всегда ходить и это все. А спрашиваешь: «Когда вы в последний раз были в Украине?» – Та уже лет 15 не была, – А, что же нет?, – Да как-то нет времени, но так скучаю, так скучаю», – завявила Золотарева.

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