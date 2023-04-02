Украинская диаспора жалуется: в СМИ США бойкот митингов в поддержку Киева

Даже спонсируемые Конгрессом США СМИ не хотят освещать митинги американских заукраинцев с требованиями открыть ленд-лиз Украине.

Об этом в ходе эфира с бывшим замсекретаря Совбеза Украины генералом ВСУ Сергей Кривоносом заявил модератор канала «Diaspora UA» Богдан Боровец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел обратиться в СМИ, поскольку мы проводим уже, это будет седьмой наш митинг с Нового года, и мы даже разговаривали с журналистами, представителями «Голоса Америки» и «Радио Свобода» – эти СМИ финансируются Конгрессом США, и ни один из них так и не показался на нашем митинге.

Хоть они и не очень многолюдные, но это же принципиальный вопрос для выживания Украины, для того, сколько будет длиться война, и вообще, сколько жертв будет. И ни один из этих журналистов не пришёл на этот митинг, чтобы написать хотя бы короткую статью.

Наоборот, появляются статьи про российских врагов, то есть, идут процессы очень негативные даже среди «диаспорян».

На Украине сейчас геноцид. Мне кажется, как голодомор был – весь мир смотрел и молчал, сейчас очень похожая ситуация», – пожаловался Боровец.