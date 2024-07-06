Украинская дипломатия: Место российской цивилизации в Азии

Украине следует до конца довести свой выбор курса на Запад. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время», заявил бывший министр иностранных дел Украины, посол в Великобритании в 2020—2023 годах Вадим Пристайко.

Интервьюер с сожалением заметил, что ШОС продолжает, а президент РФ Владимир Путин «спокойно путешествует, с ним встречаются представители разных правительств, ему снова жмет руку Эрдоган».

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«Мне все же кажется, что это не было победой [России], а Турция продолжает вести ту сложную дипломатическую игру, которую она ведет уже долгое время. Нам может нравиться, не нравиться, скорее всего нам не нравится, но это наш сосед, важный, имею в виду Турцию, которая находится и закрывает Черное море, не позволяя большинству российских кораблей попасть в акваторию этого моря. Мы ценим то, что они делают, их роль в зерновой сделке и вообще, это очень авторитетный член НАТО. Нам бы хотелось, чтобы они заняли более прямолинейную, честную сторону, но этого не происходит», – сказал экс-министр.

По его словам, в мире наблюдается «формирование двух лагерей, и это не удивительно».

«Мы с вами принадлежим к лагерю западной цивилизации, пытаемся стать частью этого (ЕС, НАТО), те ценности, которые мы понимаем. Россия ищет себя там, где, мы давно говорили, она часть не Европы, они скорее азиаты, ищут себя в Азии. В частности со странами Центральной Азии, теперь Южной и Дальнего Востока. Это их обычное место. Нам, украинцам, надо понять: это не та цивилизация, к которой мы можем принадлежать. Мы должны быть по возможности хорошими соседями, но наш сделанный выбор мы должны довести до конца», – резюмировал Пристайко.