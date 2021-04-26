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26.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Украинская дипломатия молится, чтобы Зеленский встретился с Байденом раньше Путина

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может «перехватить» президента США Джо Байдена на форуме GLOBSEC в Словакии и лично пообщаться с ним раньше, чем это сделает президент России Владимир Путин.

Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил экс-посол Украины в США (2015-2019 гг.) Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо бы попробовать выступить с инициативой чтобы встреча нашего президента произошла раньше, чем разговор президента России и президента США. Это было бы полезно. И так происходило раньше, когда сначала говорили с Украиной, координировали позиции, а потом уже говорили с Россией. Я надеюсь, что это был бы лучший сценарий.

Достигнуть этого можно если президент Байден поедет на форум в Словакию. Очевидно, что Украина будет участником этого форума. Другого я себе не представлю – раньше мы были участником этого форума GLOBSEC. И там можно планировать эту встречу. То есть речь идет не о встрече в Украине, а о встрече в стране ЕС. Я бы сейчас очень поработал над этим и посоветовал поработать, чтобы это произошло», – сказал Чалый.

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