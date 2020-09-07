07.09.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, США, Украина
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Украинская дипломатия намерена создать в РФ свою «пятую колонну»


Украина должна вести работу по формированию в Российской Федерации своих сторонников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-директор политического департамента МИД Украины Василий Филипчук, слова которого приводит киевское интернет-издание «Апостроф».

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«Мы потеряли шанс выстроить в России нашу «пятую колонну», из тех кто способен распространять там здоровые зерна. Именно это должно быть наша задача. Нам надо усиливать тех, кто способен воспринять Украину как независимое государство, понимают ответственность за аннексию Крыма и события на Донбассе и с кем можно находить консенсус», – сказал дипломат.

Также он жалуется, что США не оказали достаточной помощи Киеву и призывает еще более вовлечь США в украинские дела.

«Надо не заглядывать в глаза, а четко и честно говорить – вы несете ответственность за ядерное разоружение Украины. Должен быть совсем другой уровень американского привлечения. Как только в Белом доме осядет пыль после президентских выборов, надо максимально привлечь их к решению наших вопросов», – резюмировал Филипчук.

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