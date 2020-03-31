Украинская дипломатия насчитала четыре миллиона татар в двухмиллионном Крыму

31.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия якобы втянула Турцию в войну в Сирии и Ливии, чтобы взять под контроль Босфор и Черное море.

Об этом в интервью «The Kyiv Review» заявил директор Дипломатической академии Украины, бывший посол в Турции Сергей Корсунский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, сейчас Турция очень глубоко погрязла в проблеме Сирии, к тому же вмешалась в Ливию. В этом я вижу руку Москвы, которая сделала все необходимое для того, чтобы втянуть их в конфликт. Сегодня Россия мечтает вытащить Турцию из НАТО и получить контроль над Босфором, чтобы превратить Черное море в свое озеро», – заявил Корсунский.

При этом, украинский дипломат посчитал, что в Крыму проживают четыре миллиона крымских татар.

«Хотя для Турции очень характерный прагматизм, но, безусловно, есть красные линии, которые они не могут перейти. Так же и с Крымом, Турция в коем случае не признает его аннексии, так как считает крымскими турками 4 миллиона крымских татар, живущих на полуострове. Пока Россия не прекратит геноцид в отношении крымских татар, Турция не изменит свою позицию», – утверждает дипломат.

Отметим, что по официальным данным, в Крыму проживает чуть менее двух миллионов человек, не включая 450 тысяч жителей Севастополя.