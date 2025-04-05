В случае ввода на Украину иностранных формирований Киеву придется попрощаться со своими самостоятельными активными действиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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«Полтора года назад я сказал, что если ситуация на фронте будет катастрофической, то первый, кто вступится за нас, — это будут британцы. Встали и французы. Насмехались, писали всякие такие комменты, которые я научился не читать. В любом случае это было, как минимум это произошло год назад, когда Макрон заявил о том, что он готов это сделать. Вместо того чтобы насмехаться и объявлять его «наполеончиком с наполеоновскими комплексами», надо было сразу пойти навстречу и сделать первый шаг: принять закон о доступе французских вооруженных сил на суверенную территорию Украины, что надо будет в любом случае сделать, когда мы договоримся с британцами, французами и, надеюсь, еще с кем-то», – сказал дипломат в интервью, котрое публикует антироссийское пропагнадисткое издание «Новое время».

По его словам, такой закон надо было принять еще год назад, чтобы «показать французам, что прекрасная инициатива, она нам очень нравится».

«Единственное, надо быть честными, с точки зрения дипломатии есть один момент. Как только вы начинаете интернационализировать проблему, появляется на руле много рук, а некоторые ноги еще лезут наступить на тормоз. Вы должны понимать, что вы больше не являетесь владельцами этого руля. Но мне кажется, в нашей войне мы уже прошли тот этап, когда беспокоимся о том, что нам помогают воевать, но помогают подруливать. То, что мы сейчас наблюдаем, когда зарубежные политики почему-то начинают рассказывать, какой нам президент нужен, какие выборы и когда нам проводить… Это очевидно, они уже пришли к выводу, что Украина сама не может, ей надо мягко подсказать, как рулить», – продолжил экс-министр.

Он добавил, что аналогично происходит, если у вас на территории есть вооруженные силы других стран.