21.05.2019, Москва, Олег Кравцов
Украинская дипломатия попалась на грязном фейке
Украинское посольство в Вашингтоне выдало фотографию польских евреев за депортацию крымских татар.
Об этом в своем Twitter сообщило посольство РФ в Вашингтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отмечается, что украинские дипломаты разместили снимок депортации евреев гитлеровцами из гетто в польском городе Лодзь.
Эту фотографию украинское посольство подписало как «депортация крымских татар в Советском Союзе».
Спасибо!
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