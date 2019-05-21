Украинская дипломатия попалась на грязном фейке

21.05.2019, Москва, Олег Кравцов

Украинское посольство в Вашингтоне выдало фотографию польских евреев за депортацию крымских татар.

Об этом в своем Twitter сообщило посольство РФ в Вашингтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что украинские дипломаты разместили снимок депортации евреев гитлеровцами из гетто в польском городе Лодзь.

Эту фотографию украинское посольство подписало как «депортация крымских татар в Советском Союзе».