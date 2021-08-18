Украинская дипломатия предлагает США военные базы на Черном море

18.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на будущих переговорах с американским лидером Джо Байденом мог бы предложить США разместить свои базы на территории Украины или обеспечить постоянное присутствие кораблей НАТО в Черном море.

Об этом в эфире 24 канала заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно не требовать на принципах демократии и ценностей, а показать тут прагматическое решение в энергетическом секторе, действительно показать, что мы тут теряем, создается вакуум безопасности и мы должны усиливать оборону. Тогда нам нужно совсем друге качество обороны, а значит, партнерам также надо подумать, как они могут это сделать», – сказал Чалый.

«А, может быть, пришло время, чтобы наши базы новые в Украине… было какое-то постоянное присутствие американцев, других наших партнеров. В Черном море, возможно. Нужно постоянное нахождение кораблей стран НАТО, чтобы обеспечить свободное судоходств. Вот, нужно говорить о конкретных вещах. Свободное судоходство – это тоже то, что интересует США не только в Черном море», – заявил Чалый.