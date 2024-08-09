Украинская дипломатия: Пришло время НАТО вступить в войну с Россией

Анатолий Лапин.  
09.08.2024 11:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Для Запада пришло время для прямого участия в войне против России. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Чалого, заход ВСУ в Курскую область РФ – это меры по самообороне, которые могли бы стать коллективными.

Для Запада пришло время для прямого участия в войне против России. Об этом в...

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«Согласно Уставу ООН, мы имеем право на коллективную самооборону. И они, к сожалению, раньше применяли это право относительно других стран, совместных операций, к сожалению, они к Украине не применяют. Если бы решились на нашей стороне быть просто индивидуальные страны, – мы не говорим про НАТО, мы говорим о странах, которые сейчас могли бы реально помочь на тех участках, где более спокойно. Точно считаю, что время для перехода этих партнерств в союзничество и в коллективные силы абсолютно пришло. Я имею в виду Польшу, Румынию, страны Балтии», – сказал дипломат.

«Очевидно, что есть страны и дальше, которые вместе с нами рассматривают в одном направлении развитие ситуации. Например, Великобритания. Так что, по моему мнению, я думаю, что в войну, которая была объявлена без официального объявления именно странам НАТО и США Украина не должна тянуть сама. Пришло время вхождения в войну стран, которым был объявлен этот ультиматум в 21-м году 15 декабря в официальных письмах МИД России», – заявил Чалый.

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