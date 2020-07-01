Украинская дипломатия признала правоту Путина и опасается передела мира

01.07.2020, Киев, Игорь Петров

Президент России Владимир Путин совершено прав заявляя, что бывшие советские республики получили «в подарок» российские территории.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил Роман Бессмертный, бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если взять весь периметр России, то нет страны, в отношении которой не было бы перераспределения территорий во времена Советского Союза. Но в этой фразе есть другая часть, на которую тоже надо обратить внимание. Там речь идет о не только соседних с Россией территориях, которые получили эти государства. Благодаря СССР эти государства получили территории и по внешнему периметру. И это тоже правда.

Для чего это делается? Это аргумент, который использует Путин для того, чтобы предложить ядерным державам новый передел мира – новую Ялту, новый Потсдам, что угодно. Чтобы вернуть мир в ту, предыдущую конфигурацию, где бы Путин как один из императоров сидел и делил мир.

Мало того, что это разрушает принцип равенства между большими и маленькими государствами, между ядерными и безъядерными. Это очень серьезная провокация, которая вынуждает все государства к разработке ядерного оружия. Путин апеллирует лишь к ядерным государствам, это значит, что если ты не имеешь ядерного оружия, то ты – никто. Только в бессмысленную голову кремлевских вождей могла зайти такая фраза», – сказал дипломат.