Украинская дипломатия призвала Запад развалить Россию на 10 частей

24.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна побудить Запад на то, чтобы он поставил перед Россией ультиматум и заставил отступиться от «красных линий».

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Огрызко, этот ультиматум на встрече с президентом России Владимиром Путиным должен озвучить американский лидер Джо Байден.

«Я думаю, что сценарий будет выглядеть приблизительно таким образом – вот, будет такая ситуация: мы с вами президенты, рядом переводчики и, наверное, больше никого. И вот у вас, как у американского президента, будет два листка бумаги на столе. На одном вы напишите то, что России нужно сделать, а на другом – то, что будет в случае, если она от этого откажется. Это будет очень простой, спокойный, но очень жесткий разговор, когда Путину будет понятно, что у него проведены уже не им, а Западом красные линии, к которым он даже подступиться не имеет права, потому что тот, второй список будет означать, что его экономика будет разрушена на протяжении трех-четырех-пяти месяцев», – заявил Огрызко.

По мнению Огрызко, Западу будет выгоднее развивать экономические отношения с осколками России, но психологически к этому он не готов.

«Запад психологически не готов к теме развала России, но мы должны методически, капля за каплей эту идею двигать. Я даже посчитал, что сегодня торговля Запада с Россией больше, чем торговля Запада с СССР на время его распада. То есть развал СССР не повлиял негативно на величину торговлю этого самого Запада с его частью. Таким образом, можно провести логичный вывод – если даже Россия развалится и вместо одной России будут семь-восемь-десять отдельных государств, но лояльных, нормальных, то уровень торгового обмена, за счет того, что это будут нормальные страны, а не коррумпированная система, будет в разы больше, чем то, что у нас есть сегодня. В принципе, тот же самый бизнес выиграет. Но донести до них эту мысль – это самая главная задача», считает дипломат.