Украинская дипломатия призывает к подрывной работе против Белоруссии

31.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна раскачивать ситуацию в Белоруссии через влияние своих спецслужб на региональные прозападные элиты в республике и местных бизнесменов.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климкина, при этом, Украина должна согласовывать каждое свое действие с Западом.

«Посредничество, конечно, там не сработает – мы же видели, какой Лукашенко, который тянет БМП на улицы. Я считаю, что наша роль должна быть не в посредничестве между Лукашенко и протестующими, а во влиянии на тех – есть же у нас, тут говорят, что дипломаты следят, но на самом деле следят и спецслужбы. На самом деле много у нас там контактов и среди силовиков, и среди региональных элит.

Кстати, вы же знаете, что в Белоруссии минская элита не самая влиятельная – есть витебская, Гродно. С бизнесом работать, много бизнес-связей. Это все должно происходить не публично – мы же не должны рассказывать. Вот тут мы должны влиять, причем, влиять на основе очень четкой, согласованной буквально каждые двадцать минут позиции, анализом ситуации с нашими партнерами», – заявил Климкин.