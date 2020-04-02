Украинская дипломатия радуется отказу Лукашенко от интеграции с РФ

02.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пока весь мир борется с пандемией коронавируса и вызванным ею экономическим кризисом, Россия не будет предпринимать каких-либо серьёзных шагов в отношении Белоруссии или Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что происходит в мире, может отразиться на планах Кремля поглотить Беларусь?» – спросил ведущий.

«Конечно, планы такие есть, и они никуда не деваются, – заявил Огрызко. – И в головах многих кремлёвских верховодов Беларусь очень давно очередной федеральный округ. Но уже так просто не выйдет, хотя бы потому, что нет со стороны батьки желания становиться губернатором белорусского автономного округа».

«Поэтому, я думаю, тут комбинация двух факторов – и внешних, в принципе, негативных для Кремля, и внутренних в Белоруссии, она будет серьёзным удерживающим моментом. Ну и возьмите ещё во внимание то, что происходит на нефтяном рынке в мире: Россия катастрофически недополучает свои десятки миллионов ежедневно.

При том, что продолжается война на Востоке, при том, что надо вливать какие-то деньги в Крым, нужно показывать мощь в Сирии – это обременительно для российского бюджета, а тем более, что мы знаем, что и ситуация с коронавирусом там усилит социальное напряжение. Поэтому сейчас каких-то движений и относительно Украины, и относительно Беларуси ожидать не стоит», – добавил украинский дипломат.