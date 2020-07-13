Украинская дипломатия: РФ в упадке, близится час нашей победы

13.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия отрезана от мировых глобальных технологий, она находится в упадке и не сможет вернуться в «высшую лигу», пока не уступит требованиям Украине, «вернув» Крым и Донбасс.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России все равно этот режим не на века, как бы мы не смотрели на Путина и так далее. Россия приходит в упадок в современном мире, и его развитие будет все быстрее. Ключевой вопрос для России – это даже не вопрос энергоносителей, стратегических балансов или базы в Сирии, а доступ к технологиям. Сегодняшняя Россия не может генерировать такой технологический драйв, такой технологический прорыв, как Запад, как Китай, она в упадке.

То есть за определенное время, а я думаю, что это будет среднесрочная перспектива, они выпадут из высшей лиги, а это означает реально для этого общества – накрученного, мифологизированного, реально катастрофу… Я считаю, что деоккупация будет, что это среднесрочная история, что это будет связано с глобальными изменениями… И Россия должна найти себе какое-то место.

Без того, чтобы решить вопрос вообще всех оккупированных территорий, – я уверен, что это будет касаться всех оккупированных территорий, и также Крыма, выйти назад в какое-то взаимодействие с цивилизованным миром ей не удастся», – заявил Климкин.