Украинская дипломатия: Трамп не верит в нашу победу
Возвращение Дональда Трампа на должность президента США создает для Украины
Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает бывший замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.
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«Центральная часть «плана мира для Украины» от Трампа — достижение окончания войны переговорами украинской и российской сторон. Он регулярно уклоняется от обсуждения параметров плана. За него это сделал все тот же Венс: прекращение огня, демилитаризованная зона по линии столкновения, фактическое продолжение российской оккупации захваченных территорий, невступление Украины в НАТО. Правы западные аналитики, назвавшие предложения, которые озвучил Венсом, «планом Путина» — настолько он противоречит национальным интересам Украины», – пишет Шамшур в киевском интернет-издании «Зеркало недели», которое патронируется посольством США.
Он полагает, что «Трамп будет прилагать все усилия, чтобы закончить войну в Украине на любых условиях, не заботясь ни о наших проблемах, ни о соображениях долгосрочной стратегии».
«Таким образом, возвращение Трампа на пост президента США создает для Украины реальные риски: он не верит в возможность победы Украины и не будет прилагать сверхусилия для ее достижения», – отмечается в публикации.
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