Украинская дипломатия требует от НАТО постоянного присутствия в Черном море

09.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Предстоящая встреча президентов США и Украины должная вылиться в военную помощь и документально заверенный статус MNNA (основного союзника вне НАТО).

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-посол Украины в США Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Мы выступаем за конкретный документ оборонного соглашения. И если статус MNNA, то только который базируется на конкретных документах, которые могли быть дать возможность углубленного сотрудничества в сфере обороны. Пустой MNNA нам не нужен. Ну и конечно, поддержка США на следующем этапе чтобы получить членство в НАТО путем предоставления плане действий по членству. Если мы говорим о сфере обороны, ты это может быть новые виды вооружения, противовоздушная оборона, усиление нашего военно-морского компонента», – говорит Чалый.

«Кстати, мы тут говорим о том, что может быть обеспечено постоянное взаимодействие в Черном море свободного судоходства и постоянное присутствие НАТО в Чёрном море. Мы понимаем, какие вызовы идут дальше. Если мы говорим о сферах экономического сотрудничества, то есть инфраструктурные проекты, которые могут быть реализованы. Но условия тоже важны. США важны не только количеством товарооборота, но и качеством инвестиций. То есть это инвестиции, которые формируют, которые продвигают дальнейшее развитие Украины. Если мы говорим о США, мы касаемся вопроса влияние США в МВФ», – добавил дипломат.

«Мы услышали такую радость от власти, что будет 2,7 миллиарда долларов, подарок на 30-ю годовщину независимости. Это неправда, это не подарок, это все страны получают от МВФ в связи с пандемией и с пересмотром объёмов финансирования. Каждая страна это получит, включая Россию, например. Я о транше в 0,7 миллиарда, который будет свидетельствовать инвесторам, что Украина готова к инвестициям, по этому траншу есть вопросы», – отметил экс-посол.

«Сейчас мы получаем от США более 700 миллионов долларов в год, и много лет эта сумма постоянно растёт. Должно быть построено взаимодействие с Конгрессом. Я говорил о правительстве, которое не дорабатывает на американском направлении, но есть ещё и парламент и межпарламентские связи, этот меморандум, который мы в свое время подписали между парламентами двух стран, Конгрессом и Верховной Радой Украины, он сейчас не используется. Я понимаю, что сейчас летняя пора, но интенсивностей я не вижу», – резюмировал Чалый.