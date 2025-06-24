Украинская дипломатия требует от Запада пилотов и ракетчиков

Анатолий Лапин.  
24.06.2025 15:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Из-за позиции нынешней администрации США Великобритания и Франция не отправляют свои регулярные войска на Украину.

Об этом в эфире «Апостроф TV» заявил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за позиции нынешней администрации США Великобритания и Франция не отправляют свои регулярные войска на...

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«Речь идет в частности о размещении британских войск в Украине. Эти условия, к большому сожалению, в силу отхода старшего партнера, американцев, не позволяют французам и британцам принять это радикальное решение. Но вы же помните, что и британцы, и французы заявили, что «мы готовы размещать, нам просто нужно понять, до какого уровня опасности для наших собственных народов мы дойдем этим шагом…

Нам нужно вести разговор о том, что поздно рисовать «красные линии», нам нужно вместе воевать. Это не обязательно должны быть пехотинцы в окопах, это могут быть пилоты тех же «Еврофайтеров», это могут быть ракетчики, которые наводят ракеты, это должны быть офицеры связи, офицеры разведки, офицеры военно-морские и так далее. Все, что нам может дать Великобритания или Франция», – заявил Пристайко.

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