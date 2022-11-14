Украинская дипломатия: ВСУ нужно заходить на территорию Белоруссии

14.11.2022  11:16 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

С точки зрения международного права Украина и Белоруссия находятся в состоянии войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-посол Украины в Белоруссии, бывший представитель Киева в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный, отвечая на вопрос, должны ли ВСУ переходить границу и двигаться на Минск.

С точки зрения международного права Украина и Белоруссия находятся в состоянии войны. Об этом,...

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«Светлана Тихановская как законно избранный президент сформировала альтернативное правительство. Надо создавать белорусские вооруженные силы на базе полка Калиновского или воюющих за нас бригады «Погоня», – сказал Бессмертный в интервью журналу «Країна».

Он убежден, что Украина давно должна разорвать дипломатические отношения с Белоруссией.

«С точки зрения международного права страны ныне находятся в состоянии войны. Должны действовать в отношении Минска, как в отношении врага. Беларусь и Крым – два плацдарма, с которых Кремль атакует весь цивилизованный мир, а не только Украину. Поэтому против них нужно действовать тождественно», – отметил дипломат.

По его словам, как именно действовать, должен решить Генштаб ВСУ.

«Вооруженным силам Украины необходимо заходить на территорию Беларуси, России и обязательно Крыма. Выход на государственные границы не решает проблемы – он даст только передышку», – подчеркнул Бессмертный.

Кроме того, он добавил, что «рашизм нужно побеждать в Москве».

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