10.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Украинская дипломатия запаниковала: Россия собралась признавать ЛДНР


Украина потребовала от Российской Федерации объяснений за слова представителя РФ на переговорах в Минске Бориса Грызлова, заявившего что на Украине «создано еще два государства».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

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По его словам, соответствующее заявление Грызлова прозвучало на заседании Трехсторонней контактной группы.

«Я призываю посла [РФ] Лукашевича уточнить, означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений? Или она планирует признать эти оккупированные районы?», – сказал Цымбалюк.

При этом он добавил, что Киев не намерен вступать в диалог с представителями ЛДНР.

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