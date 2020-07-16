Украинская дипломатия жалуется, что в ЕС ситуация меняется в пользу РФ

16.07.2020, Киев, Максим Карпенко

России постепенно удается расположить к себе страны Европейского союза, добиваясь отмены санкций.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы администрации президента Украины, дипломат Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Елисеева, в ЕС едва удается добиться консенсуса относительно продления санкций против России.

«Обратите внимание – даже министр иностранных дел Германии уже констатирует, что есть лишь минимальный консенсус относительно продолжения санкций. Я бы хотел, чтобы и наш МИД, и на Банковой обратили внимание на эту фразу. Такого раньше не было, у нас был полный, стопроцентный консенсус. Сейчас он минимальный.

Мы об этом предупреждали – постепенно Россия работает, настойчиво, через экономические меры влияния, энергетические и так далее для того, чтобы расколоть Европейский союз, расколоть консенсус. Напомню, санкции принимаются в ЕС консенсусом. Потому, с моей точки зрения, на это нужно обратить внимание и работать, показывать на собственном примере, почему нужны санкции, что мы тоже на национальном уровне внедряем их», – заявил Елисеев.