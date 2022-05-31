Украинская диверсия заставила Херсон ускоренно переходить на российскую мобильную связь

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Новости Украины

Жители освобождееной в ходе СВО на Украине Херсонской области могут в ближайшее время лишиться накоплений в украинских банках. Об этом каналу «Крым 24» сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«В ближайшее время я знаю, что действительно украинская банковская система отключится. Не по желанию российской стороны или ВГА Херсонской и Запорожской областей. Речь идёт о том, что украинская сторона пытается напакостить освобождëнным территориям. Украинской власти плевать на то, как будут жить люди», – заявил чиновник.

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В то же время, по его словам, в ближайшие недели в регионе будет идти работа по переходу на российскую связь. Это позволит наладить и деятельность российских банков.

Как сообщает ТАСС, отключение связи в Херсонском регионе не коснулось тех, кто уже успел купить сим-карты российского оператора.

Бесплатные зоны Wi-Fi запущены в Херсоне после отключения украинской мобильной связи, чтобы им могли воспользоваться те, кто пока не успел купить российские сим-карты и остался без связи после ее отключения Украиной.

Ранее в ВГА Херсонской области заявили, что мобильная связь украинских операторов перестала работать из-за масштабной аварии. Центральные узлы связи были уничтожены вследствие массированных обстрелов ВСУ. Связь предоставляет только новый российский оператор, но покрытие пока есть только в самом Херсоне.

