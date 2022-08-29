Украинская ДРГ или разборки за зерно? – Громкое убийство в Херсоне

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Новости Украины

В Херсонской области убит Алексей Ковалев – перешедший на сторону России депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского, который в новой пророссийской администрации получил должность зама и курировал вопросы сельского хозяйства.

Ковалева убили в своем доме в Голой Пристани. Через несколько часов от полученных ран скончалась и его жена.

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«Алексея Ковалёва, к сожалению, действительно убили. Его супруга тоже погибла», – сообщил экс-депутат украинского парламента Олег Царев.

В украинских СМИ царит ликование.

«Человек, который сожительствует с коллаборантом, Бог ей судья, я думаю, она ответит перед Богом. Ну а коллаборант, если это все-таки правда, то он понес соответствующее наказание. Все с замиранием ждем официального подтверждения», – заявил в эфире телеканала «Дом» депутат-порошенковец Сергей Хлань.

В июне на Ковалева уже было совершено покушение. Тогда он выжил, записывал обращение из больничной палаты с обещанием скорого возвращения в строй. Однако проработать было суждено недолго.

«Каждый день убивают. Практика Бандеры возведена в абсолют в террористическом государстве», – комментирует обозреватель Армен Гаспарян.

Российский политолог Марат Баширов не исключил, что Ковалев мог погибнуть из-за денег.

«Не факт, что Алексея Ковалёва убила украинская ДРГ. Это случилось вчера в его доме (ножевые ранения, не снайпер, не подрыв). Напомню, что в конце июля убили Алексея Вадатурского. Вадатурский с партнерами владел ООО «Нибулон» — это аграрная компания Украины, один из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортеров. Так вот, Ковалев тоже управлял зерновыми процессами. В Херсонской области должны собрать 1,5 млн тонн зерновых культур, большинство которых должны пойти на экспорт. Умножите на стоимость зерна в мире и поймете цену вопроса. Ковалев по специальности – юрист, но одно время работал в сельскохозяйственном предприятии. Один из ключевых вопросов относительно площадей под зерновые при новых ВГА – кто будет ими владеть после СВО».

Обозреватель Борис Рожин напоминает, что сам Ковалев «был крупнейшим аграрием Херсонской области и стал заместителем председателя ВГА региона по сельскому хозяйству, наладив поставки продукции в Крым».