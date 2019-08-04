Украинская ДРГ подорвалась на подступах к Донецку

04.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские сапёры заминировали проходы в своих минных полях раньше, чем по ним прошла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, в результате чего диверсанты подорвались на собственных минах.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ночное время группа украинских военнослужащих в количестве шести человек при попытке прохода к позициям Народной милиции ДНР подорвалась на минном поле, в результате чего трое военных получили ранения, и группа вернулась обратно.

Разведке НМ ДНР стали известны подробности подрыва в ночь с 1 на 2 августа на своих минах диверсионной группы 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ в зоне ответственности 56-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Опытное у западной окраины Донецка.

«По имеющейся информации, один из нападавших старшина Бережной А. А. от полученных ранений умер в госпитале. Второй, младший сержант Сидельников В. В., находится в критическом состоянии. Третий боевик, Песков С. В., получил лёгкие ранения и уже выписан из медучреждения», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также отметил, что для всех троих эта попытка выхода на позиции НМ ДНР была своего рода экзаменом после обучения – все трое месяц назад были переведены в этот полк спецназа из 36-й и 35-й бригад морской пехоты.

«В настоящее время в районе Опытного работает комиссия штаба «ООС» во главе с начальником инженерных войск группировки с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. По замыслу украинского командования, диверсионная группа 8-го полка спецназа должна была в ночь с 1 на 2 августа зайти на позиции Народной милиции ДНР, совершить диверсию, и вернуться обратно, а инженерным подразделениям предписывалось следующей ночью с 2 на 3 августа произвести минирование путей прохода в минных заграждениях, по которым двигались диверсанты. Однако минёры, не посвященные во все детали операции, проявили инициативу и заминировали пути на сутки раньше, чем подставили спецназовцев, понёсших в результате потери», – рассказал Безсонов.

Таким образом, по мнению Безсонова, желание одних ВСУшников выслужиться перед командованием и рапортовать о досрочном выполнении задачи привело к небоевым потерям среди других, и возможной отставке начальника инженерных войск «ООС».