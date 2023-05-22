Украинская ДРГ заставила сделать в Белгороде то, чего ждали ещё осенью

Михаил Рябов.  
22.05.2023 18:21
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Терроризм, Украина


В Белгородской области после вторжение украинских диверсантов, операция по уничтожению которых еще продолжается, введен режим КТО.

«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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В Белгородской области после вторжение украинских диверсантов, операция по уничтожению которых еще продолжается, введен...

Военкор Евгений Лисицын утверждает, что число украинских диверсантов в Белгородской области изначально составляло около 80 человек – сейчас их нужно найти и уничтожить.


Обозреватель Борис Рожин указывает, что Украина вбрасывает ложные сообщения в информационное пространство.

«ИПСО пытается путем вбросов в соц.сетях и анонимных звонков посеять панику. Грайворон никто не захватывал. За сбитый вертолет приняли отстрелянные тепловые ловушки…

Идут боестолкновения в приграничных поселках.  Режим КТО сегодня введен на всей территории области официально. По-хорошему, это надо было сделать еще осенью прошлого года, как и во всех прифронтовых областях», – рассуждает Рожин.

Военкор Евгений Поддубный сообщает о пострадавших мирных жителях в ходе вылазки украинской ДРГ.

«В Грайвороне три человека получили ранения. Состояние пострадавших средней степени тяжести. Повреждены три частных дома и здание администрации.

Также, в с. Замостье снаряд попал в детский сад. Ранена женщина».

Политолог Сергей Марков констатирует:

«Атака на Белгородскую область это расплата за неввод войск в Харьков в 2014, когда почти все харьковчане восстали против киевской хунты, – тогда Россия их бросила. И сейчас расплачивается за это.

Только полный контроль над Харьковом даст безопасность. И Киевом и Одессой. И жестче надо. Жестче, быстрее и хитрее».

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