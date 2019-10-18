Украинская экономика борется за свое выживание, а не качественный рост

18.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинская экономика демонстрирует рост, но в то же время Россия остается более привлекательной в экономическом плане страной.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил эксперт по Украине, член Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, давая оценку росту ВВП Украину, во втором квартале этого года показавшего рост в 4,6%.

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По его словам, эти цифры из области спекуляций на разнице курсов валют, когда одна статистика высчитывается в национальной валюте, другая – в иностранной, что в итоге показывает рост.

«Сами украинские политики признают: чтобы достичь домайданного уровня 2013 года, нужно, по разным оценкам, от 10 до 20 лет. А если упадут цены на металл и зерно? С Украины люди уезжают – тоже показатель. В том числе в Россию. То есть с экономической точки зрения Россия более привлекательна. Украина, к слову, единственная республика бывшего СССР, которая не достигла своего же уровня ВВП до распада Союза», – сказал эксперт.

При этом он не согласен, что украинской экономике совсем нечем похвалиться.

«Ну почему? На Украине, например, люди научились выживать благодаря своим подсобным хозяйствам. Но это нацелено именно на выживание, а не на качество роста экономики», – подчеркнул Безпалько.

Выразил сомнение в официальной статистике Киева и киевский политолог Михаил Погребинский.

«Честно, у меня сомнения в этих цифрах. Но если они правдивы, то ничего удивительного. От очень низкого старта гораздо легче получить плюс 3%. Россия по ВВП в семерке самых мощных экономик мира. А Украина – на 70-м месте. Вот и сравните», – отметил Погребинский.

При этом он добавил, что на Украине нет «настолько черной картины, какую подают российские СМИ».