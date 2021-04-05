Украинская экономика не смогла оправиться от последствий майдана

Украинская экономика не смогла оправиться от последствий майданаНовости Украины
Государственный переворот 2014 года обернулся для украинской экономики катастрофическими последствиями.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».
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«Судя по данным Международного валютного фонда (МВФ), экономика Украины так и не оправилась после событий 2014 года. Если брать среднегодовые показатели, то начиная с 2014-го украинская экономика теряла в среднем в год около 1% – настолько глубоким был провал в 2014–2015 годах. По сравнению с уровнем нулевых годов страна в разы нарастила общий госдолг: на пике, в 2016-м, он превышал 80% ВВП, к 2019-му снизился до 50%, но пандемия снова вынудила его наращивать», – указывает издание.
Разрыв экономических связей с Россией аукнулся и грузинской экономике. Так, после событий 2008 года среднегодовой рост ВВП Грузии замедлился почти вдвое, а страна также нарастила государственный долг.
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