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05.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, майдан, Политика, Украина, Экономика
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Украинская экономика не смогла оправиться от последствий майдана

Новости Украины

Государственный переворот 2014 года обернулся для украинской экономики катастрофическими последствиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Судя по данным Международного валютного фонда (МВФ), экономика Украины так и не оправилась после событий 2014 года. Если брать среднегодовые показатели, то начиная с 2014-го украинская экономика теряла в среднем в год около 1% – настолько глубоким был провал в 2014–2015 годах. По сравнению с уровнем нулевых годов страна в разы нарастила общий госдолг: на пике, в 2016-м, он превышал 80% ВВП, к 2019-му снизился до 50%, но пандемия снова вынудила его наращивать», – указывает издание.

Разрыв экономических связей с Россией аукнулся и грузинской экономике. Так, после событий 2008 года среднегодовой рост ВВП Грузии замедлился почти вдвое, а страна также нарастила государственный долг.

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