26.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Кризис, Украина, Экономика
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Украинская экономика обваливается во всех отраслях


В ближайшее время на Украине произойдет экономическое падение во всех отраслях, вызванное кризисом из-за пандемии COVID-19. Это приведет в еще большей эмиграции граждан из страны, которые будут выезжать на заработки в стране Европы.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас прекратили работу уже очень многие предприятия за период карантина, карантин нанес достаточно большой удар по украинской экономике. Пока оценка падения ВВП на уровне полтора процента, оценка падения объемов промышленности, но это за апрель было – 16,4%. Поверьте, это значительные суммы.

А когда мы получим данные за май, за ближайшие месяцы, мы увидим, что безработица реально выросла, что экономика реально падает практически во всех отраслях и, к сожалению, все это будет вызывать увеличение трудовой миграции на заработки заграницу», – заявил Суслов.

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