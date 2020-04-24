Украинская экономика отброшена в 90-е

24.04.2020, Киев, Игорь Петров

Карантин несущественно повлиял на распространение эпидемии, но нанес экономике Украины серьезный ущерб, который уже стал необратимым.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экономический эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы отменил карантин месяц назад. Если бы мы его отменили месяц назад, было бы такое же самое число заболевших. Так что это мы затягиваем. Власть очень затягивает карантин, для экономики это крайне негативно», – считает Охрименко.

По его словам, власть хочет отменить карантин постепенно, но это не поможет восстановлению экономики.

«Поздно пить Боржоми. Нам нужно будет 5-7 лет, чтобы вернуться на уровень 2019 года. То есть карантин нас отбросил на много лет. Фактически украинцы смогут увидеть то, что было в 1993-1994 годах. Не хотелось бы, но молодые люди смогут увидеть начало 90-х. очень тяжелые годы. Работы катастрофически не будет. Зарплаты катастрофически не будет. Карантин развалил экономику. Этот год будет провальным, следующий – провальным, мы сможем выходить очень медленно», – прогнозирует экономист.