Украинская экономика подошла к «спирали смерти»
Украинские власти имеют лишь два месяца, чтобы избежать катастрофического сценария для своей экономики.
К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит экс-советник главы Ассоциации украинских банков, финаносвый аналитик и экономист Алексей кущ.
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«В украинской экономике наблюдаются две опасные тенденции: резкое торможение динамики ВВП на фоне нарастающей инфляции. Чем опасна эта «спираль смерти» для экономической стабильности, а главное — как ее избежать? «Спиралью смерти» экономисты называют стагфляцию, то есть сочетание высокой галопирующей инфляции и падения ВВП, приводящее к своеобразному цугцвангу решений, когда результат каждого хода — это «потеря фигуры», – пишет Кущ в издании «Зеркало недели».
Он приводит цифры, которые подтверждают его выводы.
«Насколько близко наша экономика подошла к «спирали смерти»? Судите сами, в 2024 году ВВП вырос на 2,9% после восстановления на 5% в 2023-м и обвала на 28% в 2022-м. Очевидно, происходит резкое замедление темпов роста валового продукта вследствие постепенной исчерпания эффекта низкой статистической базы сравнения в виде обвального, с точки зрения экономического развития, 2022 года», – отмечается в публикации.
Эксперт указывает, что от сползания к стагфляции Украину пока спасает внешняя помощь, «которая в условиях угрозы глобальной рецессии становится очень тонкой красной линией».
«Приговором нынешней политике правительства является безработица в размере 15% и загрузка экономического потенциала только на 70%. В условиях войны в экономике с правильными настройками безработица должна практически отсутствовать и составлять 2–3% максимум. Уровень безработицы в размере 15–20% — это ключевой индикатор того, что применяемая экономическая модель неэффективна», – подчеркивает аналитик.
По его словам, у правительства было три года, когда внешнее финансирование в размере 40 миллиардов долларов в год давало возможности для запуска новой экономической модели роста, но это время было безвозвратно потеряно.
«Если не принять экстренные меры, к лету нас может ожидать постепенное охлаждение экономики. А если Глобальная торговая война все же разгорится, то осенью возможен и экономический кризис.
Проблема заключается в том, что стагфляция лечится только шоковой терапией: обвалом реальных доходов населения и резким ростом цен и тарифов. За выход из стагфляции взимается очень большая плата — основная масса населения должна стать в несколько раз беднее. Но даже в мирное время такой сценарий очень опасен, потому что может послужить причиной социальной дестабилизации. А во время войны подобный сценарий является критическим, поскольку он разрушителен именно для тыла. Поэтому у правительства и НБУ есть максимум два месяца для принятия экстренных мер по недопущению такого сценария», – резюмирует Кущ.
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