Украинская экономика продолжает барахтаться на дне

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Доходы украинского бюджета продолжают падать в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет академик НАН, экс-глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин, по словам которого, ВВП Украины в прошлом году не обвалился так существенно, как предсказывали западные аналитики.

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«Даже самые оптимистичные НБУ и МВФ не ожидали, что ВВП будет более 4,9 трлн грн, а в итоге мы вышли почти на 5,2 трлн, что вполне сопоставимо с показателями «ковидных» 2019 и 2020 годов. Наша экономика более выносливая, чем мы думали», – пишет Данилишин.

Впрочем, он признает, что Украина продолжает нести колоссальные экономические потери.

«В первом квартале текущего года доходы общего фонда государственного бюджета (без учета грантов) были ниже прошлогодних на 11%, а с учетом инфляции — на все 29%. Инвестиционная активность в стране сократилась до 11% ВВП, а уровень кредитования экономики — до 13% ВВП. Снижение совокупного и потребительского спроса ударило по доходам реального сектора, который был вынужден сокращать рабочие места, что, в свою очередь, привело к еще большему сокращению доходов домашних хозяйств и потребительского спроса. Поэтому впереди у нас еще много очень сложных задач», – считает автор.

Одним из самых серьезных вызовов для украинской экономики он называет критическое повышение ее зависимости от импорта, что приводит к наращиванию дефицита в торговом балансе и несет риски для валютной стабильности.

«В 2022 году экспортные поставки товаров сократились на 40%, а импортные — только на 20%. Приблизительно такое же соотношение наблюдается и в этом году. В результате отрицательное внешнеторговое сальдо выросло до уровня 21% ВВП. В 2023 году годовой объем импорта товаров составит почти 60 млрд долл., или около 40% ВВП (вместе с услугами — почти 60% ВВП). При этом официальные данные об импорте, по очевидным причинам, не являются полными, поскольку не отображают всех объемов военных поставок, поэтому даже эти 60% могут оказаться очень скромным показателем», – признает экономист.

Кроме того, он указывает, что восстановление разрушенной критической инфраструктуры и развитие экономики генерируют потенциально высокий перманентный спрос на инвестиционные товары, который нельзя обеспечить исключительно отечественным производством.

«Только за прошлый год физические объемы промышленного производства Украины сократились на 37%, а за последние десять лет (по сравнению с 2013-м) — на 50%. Соответственно, внутренний спрос на восстановление экономики будет во все большей степени удовлетворяться импортом, что повышает давление на международные резервы и валютный курс», – резюмирует Данилишин.