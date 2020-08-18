Украинская экономика стремительно деградирует

18.08.2020, Киев, Игорь Петров

Экономика Украины деградирует, и это видно по таким показателям как рост дефицит бюджета и падение объемов производства электроэнергии.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если у вас резко вырос дефицит бюджета, о какой экономии вы говорите? Люди непрофессионально врут от имени власти. Любой человек со студенческим экономическим образованием понимает, что нельзя увеличить дефицит бюджета до 8% ВВП и сказать, что это – не дополнительные расходы, а экономия.

По последним данным Госкомстата Украины падение ВВП за полгода – 11,2%. Когда такое падение, нам говорят, что ВВП увеличится на 4-5% (по итогам года). Сейчас идет постоянное падение общих объемов производства электроэнергии. Это отражение деиндустриализации отражает деиндустриализацию и деградацию нашей страны», – сказал экономист.