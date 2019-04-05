Украинская экономика умирает на глазах

05.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Пока еще действующая украинская власть виновата в тотальной деиндустриализации страны. В угоду Западу Украина потеряла свой потенциал и выбыла из списка конкурентов.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам эксперта, ежедневно Украина теряет позиции на рынках промышленности.

“Деиндустриализация – это одно из ключевых достижений нынешней власти. Выбывание нас, как индустриальной страны, со многих внешних рынков, уничтожение конкурента как такового, конкурента для Европы, для России, для США на многих рынках Африки, Азии – это тоже следствие работы этого правительства, тут вообще даже не обсуждается ничего.

Мы сейчас даже не о самолетах – буквально месяц назад отменили заказ на десять наших ракет, которые должны были спутники выводить. И об этом тихо, все молчат. Трагедии с нашей индустрией происходят чуть ли не ежедневно. И будущее страны начнется с новой реиндустриализации. В этом виноват Гройсман, Яценюк, Порошенко, безусловно, потому что они сдали этот национальный индустриальный интерес в обмен на политическую поддержку западных стран”, – заявил Бортник.