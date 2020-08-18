Украинская экономика в полном упадке – безработица становится главной проблемой

18.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пандемия нанесла катастрофический удар по украинской экономике, которая рискует уже никогда не оправиться от такого потрясения.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После глубокого падения начинается постепенное восстановление и ещё не факт, что мы дойдём до того уровня, который был до падения, связанного с началом пандемии коронавируса», – отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что главная проблема украинской экономики – резкий рост уровня безработицы, который с начала пандемии увеличился вдвое.

«Самая основная проблема – даже не показатели роста плюс-минус пять процентов, людям это мало о чём говорит, и, так сказать, на хлеб не намажешь. А то, что резко увеличился уровень безработицы, по моим подсчётам и оценкам других аналитических центров до трёх миллионов человек – это увеличение фактически в два раза больше чем до карантинного уровня. Проблема безработицы будет номер один до конца года», – заключил Скаршевский.