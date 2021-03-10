Украинская экономика восстановлению не подлежит

10.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Даже если Украина покажет небывалый экономический рост в 10% ВВП, то восстанавливаться до уровня 2013 года придётся десятилетия, а в некоторых сферах восстановить былое благополучие не удастся уже никогда.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За два года мы откинуты по экономическому состоянию где-то на двадцать лет назад. Если мы вычтем деньги, которые присылают наши заробитчане, которые включают в состав ВВП, то мы провалились в 2015 году вдвое, а сейчас, путём всевозможных приписок – в полтора раза, по отношению к 2013 году, который не был образцом.

Хотели бы мы жить лучше, чем в 2013 году? Да. Но возвращаться к состоянию 2013 года, даже если наша экономика будет расти на 10%, мы будем десяток лет», – сказал он.

Евгений Мураев подчеркнул, что даже прекращение войны и восстановление отношений с Россией уже не помогут Украине вернуться к былому благополучию – страну придётся восстанавливать с нуля.

«Более того, мы не до конца понимаем, какие рынки и насколько мы потеряли. Ведь рынок не терпит пустоты. У нас была огромная кооперация с бывшими странами СССР, в первую очередь с российским рынком.

Как вы думаете, мы востребованы ещё с группой товаров, которые продавали с высокой добавочной стоимостью в 2013-14 годах? Нет, по всем позициям. Что-то уже замещено по программе импортозамещения, где-то появились альтернативные поставщики, с которыми придётся конкурировать и воевать. Где-то уехали наши рабочие люди, и некоторые предприятия, даже если мы вернём рынки, нормализовав отношения, прекратив войну и отменив двусторонние санкции – уже нет тех специалистов, которые сейчас трудятся в Польше, Венгрии, Италии. В России, чего скрывать – там трудятся три миллиона наших граждан, и делают такие же товары.

Ведь вырастить кадры – это десятилетия. Это сначала институт, потом практика, опыт, куча брака, который оплачивает работодатель. Но всё это процентов на пятьдесят безвозвратно утрачено, и мы не вернём никогда», – резюмировал экс-депутат.