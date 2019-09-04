Украинская «элита» давно смирилась с потерей Донбасса – эксперт

04.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

Несмотря на воинственную риторику и обещания вернуть республики Донбасса в состав Украины, киевские политики давно понимают, что этот регион навсегда потерян для «незалежной».

Такое мнение в эфире телеканала «Первый республиканский» высказал известный российский журналист Андрей Бабицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские политики и олигархи, когда говорят о Донбассе, они перебираются в какую-то параллельную реальность, в которой Донбасса не существует, и они прекрасно отдают себе в этом отчет.

Донбасс, это для нас всех очевидно, ни при каких условиях на Украину не вернется, в нынешнюю Украину, в её состав. Он вообще спит и думает о том, чтобы Украина улетела куда-нибудь в космос, желательно в другую галактику, не просматриваемую с Земли самыми хорошими телескопами.

Они решают какие-то внутренние проблемы, когда эту тему поднимают. По словам Коломойского, вернуть Донбасс – как двумя пальцами щелкнуть, но он то прекрасно знает, что нет, он знает, как здесь настроены люди, эта тема обсуждается годами, еще до войны. Центральные и западные части Украины сделали все, чтобы оттолкнуть от себя население Донбасса еще до всяких военных действий, и отношение у них к местному населению презрительное, если не сказать больше. Поэтому все это разговоры в пользу бедных.

В Грузии, например, то же самое. Политик, который публично заявит о том, что на Южной Осетии и Абхазии надо ставить крест, просто будет вышвырнут из политического пространства», – пояснил он.

При этом, по словам эксперта, Киев никогда не выполнит Минские соглашения полностью, как и Донбасс никогда не вернется в состав Украины.

«Раз они пошли на выполнение первых пунктов Минских соглашений, это хорошо, это рано или поздно приведет к установлению устойчивого мира, созданию демилитаризованной зоны по всей линии соприкосновения. Это устраивает республики, потому что война надоела и она никому не нужна.

Политические пункты они выполнять не будут, в этом мы должны отдавать себе отчет. А то, что они там рассказывают о том, как Донбасс вернется, мы то знаем, что никто не вернется. Ну пусть рассказывают, внутренняя украинская аудитория, наверное, как-то должна реагировать на эти странные рассказы. Я не думаю, что нам нужно реагировать», – резюмировал Бабицкий.