Украинская «элитка» заинтересована в срыве переговоров с Россией по газу

17.10.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские газовые трейдеры, в том числе и компания «Нафтогаз Украины», заинтересованы в срыве подписания транзитного контракта с «Газпромом», поскольку это даст им возможность продавать топливо зимой по высокой цене.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может сложиться неоднозначная ситуация. Трейдеры и «Нефетегаз», который превращается в такого мегатрейдера, готовы торговать всем. Электричеством торгуют, белорусскими нефтепродуктами торгуют. Пришли другие люди, у них другие ценности, другие установки. У них некое финансовое плечо.

«Нефетегазу» может быть не выгодно, чтобы было своевременное подписание транзитного контракта.

Тогда может случиться так, что продать газ с хорошей маржей, закачанный дешево, 1 января просто может не получиться. Очень хитрая ситуация.

Поверьте, есть много людей, которые сами инвестировали, так сказать, в эту ситуацию с надеждой продать зимой дороже. И они не только в «Нефтагазе».

Это интересная ситуация, которой не было в предыдущие годы. Хотя, конечно, газ подорожает в любом случае», – сказал Марунич.