Украинская энегетика: пациент скорее мертв, чем жив

Сергей Чижов.  
16.06.2024 09:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Украина, Энергетика


На следующей неделе ситуация с энергетической системой в Украине будет более еще более сложной, чем сейчас. С таким неутешительным прогнозом выступил  глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, на следующей неделе на Украине не удастся избежать отключений света для бытовых потребителей в связи с прогнозируемым ростом энергопотребления из-за возврата жары, а также в результате выведения в ремонт очередного энергоблока АЭС.

На следующей неделе ситуация с энергетической системой в Украине будет более еще более сложной,...

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Это приведет к тому, отмечает Кудрицкий, что в этот период ситуация в украинской энергосистеме «будет ощутимо сложнее», чем было на этой неделе.

«Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня – еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС», – рассказал он.

Кудрицкий утверждает, что это связано «именно с ремонтной кампанией». Тем временем уже подсчитано, что  на Украине уже потеряно из-за разрушений энергообъектов более 9 ГВт мощностей электрогенерации – а это практически половина общих мощностей страны.

До начала отопительного сезона критически важно увеличить существующие мощности на 2,5 ГВт. Но, по мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, это сделать вряд-ли получится.

За счет обсуждаемого сейчас варианта закупки малых газотурбинных и газопоршневых электростанций максимум можно будет вернуть 80 МВт. Восстановить разрушенную генерацию, по его мнению, можно будет в объеме до 2 ГВт. Но есть большие риски, что восстановленные объекты снова будут подвергнуты атакам.

Украина также лишилась большей части маневренной генерации. Выведены из эксплуатации две ГЭС, из всех ТЭС работают только 27%. Возврат в эксплуатацию потерянных ТЭС, которые до разрушений обеспечивали треть необходимой электроэнергии, маловероятен из-за отсутствия средств, необходимого оборудования и в общем из-за слабой перспективности такой формы генерации.

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