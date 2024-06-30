Украинская энергетика: минус 90 % мощностей плюс рост тарифов на свет на 60 % – уже завтра

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Глава Ивано-Франковской областной администрации Украины Светлана Онищук заявила о полном разрушении в результате российских атак еще одной крупной украинской тепловой электростанции – расположенной на территории области крупнейшей на западе Украины и одной из самых мощных в стране Бурштынской.

«ТЭС не подлежит восстановлению, она чрезвычайно сильно разрушена», – заявила чиновница.

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По ее словам, российские силы атаковали Бурштынскую ТЭС более 12 раз. Из-за разрушений город Бурштын может остаться без тепла и горячей воды предстоящей зимой, указала Онищук.

Городу выделят шесть котельных для обеспечения социальных объектов и населения, добавила она, однако есть сомнения в том, что этого будет достаточно для нормального прохождения отопительного сезона.

Последние месяцы Россия регулярно наносит прицельные удары ракетами и дронами по объектам украинской энергетики. Это приводит к перебоям с подачей электроэнергии и ее нехватке. В результате Украина значительно увеличила импорт электроэнергии из других европейских стран и несколько раз повышала тарифы доя населения на него.

В очередной раз это произойдет уже завтра. С 1 июля на Украине в среднем на 60 % до для разных групп потребителей возрастут тарифы на электроэнергию.

Так, те, кто использует 170 кВт*год будут платить за свет вместо 448,8 грн 734,4 грн. Те, кто потребляет 400 кВт*год — вместо 1056 грн будет платить 1728 грн.

А если потребитель использует 2001 кВт*год зимой и имеет при этом электрическое отопление — вместо 5280 грн ему придётся заплатить аж 8644,3 грн.

В принадлежащем бизнесмену Ринату Ахметову энергетическом холдинге ДТЭК жалуются, что Россия атаковала принадлежащие ему ТЭС более 180 раз. В результате утрачено 90% мощностей. Предварительно, ущерб составляет $350 млн, а на восстановительные работы нужны не месяцы, а годы.

Впрочем, у Ахметова не теряют оптимизма: «Сегодня мы даже не рассматриваем категорию «восстановлению не подлежит». Все наши объекты будут восстановлены рано или поздно», – говорит гендиректор ДТЭК Ильдар Салеев

Подтверждают эти данные и в МВФ.

«ВС РФ уничтожили около половины генерирующих мощностей на Украине, особенно тепловых и гидроэлектростанций, а весной 2024 ущерб превысил 1 млрд долларов. В целом объем разрушенной мощности оценивается в более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС. Выработка атомной энергии (более 50% от общего объема) осталась неизменной», – говорится в обнародованном вчера меморандуме украинских властей с этой организацией.

В Фонде ожидают, что дефицит энергии сохранится в течение 2024 и 2025 годов, хотя его масштабы будут ограничены устойчивостью энергетической системы.

«Импорт энергии из европейской сети ENTSO-E в настоящее время ограничен 1,7 ГВт в обычное время с дополнительными 0,3 ГВт для покрытия аварийного дефицита и, таким образом, не может полностью покрыть потерянную мощность. Несмотря на то, что могут быть некоторые возможности для увеличения импорта электроэнергии для покрытия дефицита энергии во время пикового потребления, значительное краткосрочное увеличение импорта электроэнергии из ЕС маловероятно из-за инфраструктурных ограничений в соседних странах», – говорится в документе.

Повышение тарифов для населения в среднем на 60 процентов по состоянию на 1 июня также должно, по расчетам экспертов МВФ, стимулировать изменения в структуре потребления и, кроме того, обеспечить дополнительные доходы энергетическим компаниям.

В целом, данные об энергетических мощностях Украины по-прежнему довольно закрыты и строго контролируются в условиях военного положения, но, исходя из предыдущих моделей потребления и импорта, серьезный дефицит (до 30 процентов), вероятно, возникнет только в часы пик. Средний дефицит составит около 10%, продолжится в 2024, постепенно сократится в течение 2025 и будет устранен к началу 2026 года, прогнозируют в МВФ.

В этом сценарии, а также, если нынешняя практика сброса нагрузки сохранится, украинским промышленным потребителям придется работать ниже мощности, а потребление домохозяйств будет ограничено за счет плановых отключений, в том числе зимой.

По данным украинского Нафтогаза, в преддверии зимнего отопительного сезона и в последующий период страна, как ожидается, будет удовлетворять потребление газа исключительно за счет внутренней добычи газа, что напоминает отопительный сезон 2023 года, когда импорт газа не потребовался.

«Подземные хранилища газа (глубиной до 3 км) остаются безопасными, хотя наземные объекты могут стать объектом нападения. Развертывание дополнительных газовых турбин для производства электроэнергии, что может занять до 12–15 месяцев между планированием, доставкой и установкой, рассматривается как более среднесрочное решение, аналогичное стремлению властей и рынка к децентрализации производства электроэнергии за счет биотоплива, солнечной или ветровой энергии», – говорят в МВФ.