Украинская энергетика не смогла оправиться от российских ударов. Помощь из ЕС не спасает

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские электростанции не в состоянии вырабатывать достаточный для потребителей объем электроэнергии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает украинский оператор передачи «Укрэнерго».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами русских, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей», – сообщает «Украэнерго».

Кроме того, отмечается, что сегодня Диспетчерский центр «Укрэнерго» продолжает привлекать аварийную помощь из энергосистем европейских стран.

«Просим всех потребителей бережливо потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания. В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. К утру обесточено около 202 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье», – информирует украинский оператор.

При этом Украина прекратила экспорт электроэнергии и в течение суток (за исключением ночных часов) запрашивает аварийную помощь из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

На утро сегодняшнего дня на Украине было обесточено 388 населенных пунктов.

«Судя по тому, что я читаю, наши удары по энергетике территории подконтрольной режиму Зеленского дают очень даже хорошие результаты, – комментирует сообщение «Укрэнерго» военный обозреватель Юрий Подоляка. – Вчера для удовлетворения потребностей Киев «импортировал электроэнергию из стран ЕС почти на пределе технических возможностей сетей. И ее все равно не хватало… Ждем продолжения», – резюмирует Подоляка.