Украинская энергетика пока держится на запасах прочности советского наследия – глава Укрэнерго

Анатолий Лапин.  
29.03.2024 17:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Благодаря советскому запасу прочности, украинская энергосистема уже несколько лет выдерживает удары российской армии. Европейцы такого себе позволить не смогут.

Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря советскому запасу прочности, украинская энергосистема уже несколько лет выдерживает удары российской армии. Европейцы...

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По словам Кудрицкого, Украина на начало СВО имела тройной запас прочности. При этом он умолчал, что ВС РФ ещё не принимались как следует за укро-энергетику.

«На самом деле, уровень защищенности наших объектов и стойкости нашей энергосистемы, он, естественно, высокий. Наша энергосистема когда-то была ориентирована на транзит огромного объема мощностей в Европу, и она строилась с запасом. Объем потребления в Украине когда-то был 300 миллиардов киловатт/часов, а сейчас чуть ли не в три раза меньше.

Потому понятно, что у нас есть натуральный, естественный запас прочности, мы себе можем позволить потерять, как были повреждены 43% объектов «Укрэнерго» – и все были со светом в конце февраля прошлого года. А во многих европейских странах этого просто нет, дизайн этих систем был заточен на экономическую эффективность – и не нужно было в три раза резервировать все», – возгордился советским прошлым назначенец декоммунизаторов.

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