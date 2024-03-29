Благодаря советскому запасу прочности, украинская энергосистема уже несколько лет выдерживает удары российской армии. Европейцы такого себе позволить не смогут.

Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кудрицкого, Украина на начало СВО имела тройной запас прочности. При этом он умолчал, что ВС РФ ещё не принимались как следует за укро-энергетику.

«На самом деле, уровень защищенности наших объектов и стойкости нашей энергосистемы, он, естественно, высокий. Наша энергосистема когда-то была ориентирована на транзит огромного объема мощностей в Европу, и она строилась с запасом. Объем потребления в Украине когда-то был 300 миллиардов киловатт/часов, а сейчас чуть ли не в три раза меньше.

Потому понятно, что у нас есть натуральный, естественный запас прочности, мы себе можем позволить потерять, как были повреждены 43% объектов «Укрэнерго» – и все были со светом в конце февраля прошлого года. А во многих европейских странах этого просто нет, дизайн этих систем был заточен на экономическую эффективность – и не нужно было в три раза резервировать все», – возгордился советским прошлым назначенец декоммунизаторов.