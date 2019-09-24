24.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Просмотров:

Украинская «фабрика троллей» спалилась на вмешательстве в американские выборы

В американских СМИ появились сообщения о массовых попытках украинской стороны влиять на избирательную кампанию в США.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт-международник Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом, по мнению Воли, «незалежные» боты работают на республиканца Трампа.

«Украина будет присутствовать в выборах в США.

Вчера появились интересные намеки, что самые массовые протрамповские группы в Фейсбуке ведут украинцы.

Вчера Financial Times написала про союз Зеленского и компромисс с Коломойским по поводу ПриватБанка.

Сегодня New York Times сообщает, что некий мужчина собирался ехать воевать в Украину с правыми радикалами.

Получается так, что из-за этих групп, модерируемых украинцами, уже можно лепить картинку, что это – такая же «фабрика троллей», как и российская, которая участвовала в прошлых президентских выборах», – заключил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть