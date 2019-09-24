Украинская «фабрика троллей» спалилась на вмешательстве в американские выборы

24.09.2019, Киев, Игорь Петров

В американских СМИ появились сообщения о массовых попытках украинской стороны влиять на избирательную кампанию в США.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт-международник Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по мнению Воли, «незалежные» боты работают на республиканца Трампа.

«Украина будет присутствовать в выборах в США.

Вчера появились интересные намеки, что самые массовые протрамповские группы в Фейсбуке ведут украинцы.

Вчера Financial Times написала про союз Зеленского и компромисс с Коломойским по поводу ПриватБанка.

Сегодня New York Times сообщает, что некий мужчина собирался ехать воевать в Украину с правыми радикалами.

Получается так, что из-за этих групп, модерируемых украинцами, уже можно лепить картинку, что это – такая же «фабрика троллей», как и российская, которая участвовала в прошлых президентских выборах», – заключил эксперт.