Украинская газета объяснила, как убивать, не нарушая Минских соглашений

29.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Даже в условиях Минских ограничений украинская армия «может и должна бить врага». Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже правильное применение разрешенных средств борьбы могло бы на порядок увеличить потери врага. А ведь самым слабым местом российских оккупационных войск является острая нехватка личного состава», – говорится в статье.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеркало недели» утверждает, что украинское руководство старается соблюдать Минские соглашения.

Поэтому войскам на линии соприкосновения якобы перестали выдавать боеприпасы, а боевые действия свернули.

«Речь не идет о наступлении, о применении тяжелых вооружений — но врага надо системно бить теми средствами, которые разрешены, а не уповать на мифических «миротворцев». Нынешняя стратегия применения армии в ООС — это, по сути, полицейская операция. Несмотря на то, что условия Минских соглашений разрешают применение оружия калибром менее 82 мм, несмотря на то, что на фронте ведется снайперская война, война малых групп пехоты, применяются управляемые ракеты, тяжелое пехотное вооружение, концепция боевого применения войск в этих условиях отсутствует», – сетует издание.