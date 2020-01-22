Украинская газета требует от Зеленского выдвинуть претензии на Ростов

22.01.2020, Киев, Михаил Рябов

В ответ на недавнее высказывание Владимира Путина о несправедливом включении исторических русских земель Причерноморья большевиками в состав Украины, официальный Киев должен напомнить о претензиях украинских сепаратистов в годы Гражданской войны на Ростов-на-Дону, Курск и Воронеж.

Об этом сегодня пишет киевская газета «День», редактируемая Ларисой Ившиной, супругой экс-главы СБУ Евгения Марчука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин недавно опять обнародовал свои очередные территориальные претензии относительно Украины. Выступая 19 декабря 2019 года на пресс-конференции в Москве, он заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины — это исконные российские территории, переданные якобы Украине российским большевистским правительством, и теперь Российская Федерация с этим разбирается», – говорится в публикации.

В ответ газета предлагает напомнить, что Россия «украла и присвоила себе наше древнее историческое название «Русь», ее историю, право, культуру, церковь», «постепенно захватила и инкорпорировала в свою империю подавляющее большинство этнических украинских земель».

Издание утверждает, что в годы Гражданской войны после распада Российской империи Причерноморье контролировалось украинскими сепаратистами, а уже только потом взявшими верх большевиками, а потому ныне Киев владеет этими землями, якобы, законно.

«Указанные Владимиром Путиным земли уже находились сначала в пределах УНР под руководством Центральной Рады. Потом даже в несколько расширенном варианте (с городами Ростов-на-Дону, Таганрог с прилегающими к нему территориями) входили в Украинское Государство гетмана Павла Скоропадского», – пишет «День».

Газета цитирует т.н. «универсал» т.н. «Центральной рады» от 1917 года, где упоминаются нынешние территории России.

«Окончательное определение границ Украинской Народной Республики, относительно приобщения частей Курщины, Холмщины, Воронежчины, так и смежных губерний и областей, где большинство населения украинское, должно быть установлено по согласию организованной воли народов», – говорилось в тексте «универсала».

Именно поэтому Зеленский должен был атаковать Путина в ответ на его заявление, настаивает газета.

«Особенную тревогу в этой связи вызывает молчание по поводу таких заявлений нашей власти. Миновал месяц, однако ни президент Владимир Зеленский, ни парламент Украины, ни даже министр иностранных дел Вадим Пристайко не прореагировали, сделали вид, будто ничего особенного не случилось. Но нужно было в набат бить, обращаться, пока не поздно, в ООН, ОБСЕ, другие международные организации, к лидерам ведущих государств мира с требованиями хотя бы как-то предостеречь агрессора от преступных намерений», – пишет «День».

«Вместо того чтобы укреплять оборону страны, антипутинскую коалицию союзных государств, добиваться освобождения аннексированных и оккупированных Россией украинских земель новая власть стала на путь, по существу, капитуляции перед агрессором», – сокрушается автор.

«Потерян Крым, треть Донбасса, свыше 13 тысяч украинских патриотов погибли, около 40 тысяч ранены, появились миллионы беженцев, стране нанесены огромные материальные убытки. Из-за аннексии Россией Крыма и Керченского пролива катастрофически сократилась наша морская акватория, реальной стала угроза вообще быть отрезанными от Азовского и Черного морей. То есть Украина потеряла дорогой ценой добытую свою территориальную соборность, ее геополитическое положение катастрофически ухудшилось, и в настоящее время она переживает один из самых критических моментов своей истории», – так издание оценивает нынешнее положение самостийной державы.